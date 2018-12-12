Теплоход выбросило на берег во время шторма под Новороссийском

Минувшей ночью во время шторма в акватории Геленджикской бухты пошла ко дну яхта "Вега", на борту которой находились пять человек. Четверым из них удалось самостоятельно выбраться из воды, а вот их приятеля до сих пор не могут найти. Примерно в это же время под Новороссийском сел на мель крупный теплоход. Выброшенное на берег судно сняли на видео.

Яхта опрокинулась и затонула около половины второго ночи примерно в 15 метрах от берега. Трех человек волной смыло с палубы, но на сушу выбрались только двое, еще двое приятелей заранее перебрались на берег. Спасателям пока так и не удалось найти пропавшего пассажира, хотя саму "Вегу" они быстро вытащили на берег.

Спустя два часа на мель в районе якорной стоянки №416 Новороссийского порта сел ходящий под флагом Того теплоход Rio.

"На борту находился 21 человек, никто из них не пострадал", — уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

Капитан судна запросил буксировку для прохода в порт, однако помощи из-за погоды он так и не дождался — теплоход выбросило на берег. Обошлось без повреждений и утечки топлива. В ближайшее время вернуть Rio в родную стихию попробует буксир "Торопливый".