В Южной Корее стали популярны "увлажняющие маски Ким Чен Ына"

В Южной Корее стали популярны увлажняющие маски для лица с изображением северокорейского лидера Ким Чен Ына. На упаковке продукты напечатаны неоднозначные слоганы: "Увлажняющие ядерные маски объединения" "Вся влага для женщин Севера и Юга", сообщает South China Morning Post.

В настоящий момент продано более 25 тысяч подобных масок. Производить их начали в июне, спустя несколько месяцев после весенней исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи.

These Kim Jong Un face masks are flying off the shelves in South Korea. Dubbed "nuke" masks, they will relieve the tension in your skin by moisturizing it with mineral water from Mt. Paektu, manufacturer claims. pic.twitter.com/s4l9lfugXx