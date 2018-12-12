В Петербурге заложили "Евпатия Коловрата" для Минобороны

Новый ледокол для вооруженных сил России заложен на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии приняли участие представители Минобороны, флота и предприятий ОПК, которые участвуют в строительстве, пишет агентство ТАСС. Корабль назван "Евпатием Коловратом" в честь легендарного древнерусского богатыря, прославившегося при обороне Рязани от монгольского хана Батыя.

Новый ледокол – второй в проекте 21180. Первый, "Илья Муромец", был заложен в 2015 году, всего через три года передан Военно-морским силам России и служит на Северном флоте. Корабль уже принимает участие в поисково-спасательных тренировках.

Проект 21180 – это не атомные, а дизельные ледоколы. Однако им хватает мощности, чтобы пробить лед толщиной до полутора метров. Водоизмещение кораблей – 6 тысяч тонн, длина – 85 метров. В море они могут находиться почти два месяца. Топлива хватает на 3 тысячи морских миль, то есть где-то 5,5 тысяч километров. Экипаж – 32 человека.