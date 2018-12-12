Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими

Руководство спецприемника №1 добилось перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников.

Он подчеркнул, что пожилой правозащитник помещен в камеру, где кроме него находятся еще семь некурящих человек.

Мельников также рассказал, что ОНК попросила об переводе начальника главного управления МВД Москвы Олега Баранова, подчеркнув, что Пономарев находился, по сути, в пыточных условиях, поскольку в камере из 9 человек 8 – курильщики, а вытяжка не работает.

Отмечается, что главу столичной полиции также попросили о том, чтобы известного диссидента регулярно осматривали медицинские сотрудники.

ОНК также выразил пожелание, чтобы спецприёмнике №1 были заменены старые кровати и матрасы.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что попросит генерального прокурора Юрия Чайку РФ проверить законность решения суда об аресте Пономарева. При этом глава государства отметил, что ему трудно ставить под сомнение справедливость судебного решения, поскольку в деле правозащитника идет речь о призыве к несанкционированным митингам.

5 декабря Тверской суд Москвы 5 декабря признал Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице, приговорив его к 25 суткам административного ареста.

7 декабря Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.

Согласно документам административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, репостнув в своем аккаунте в Facebook запись об акции.