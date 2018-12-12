КХЛ. "Барыс" выиграл в Шанхае

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Шанхае, где "Куньлунь" принимал "Барыс" из Астаны. Гости одержали уверенную победу с результатом 4:1.

Клуб из Казахстана выиграл первый период благодаря голу Мэттью Фраттина. Но во втором периоде хозяевам усилиями Войтека Вольского сумели восстановить равновесие. "Барыс" ответил голами Антона Сагадеева и Никиты Михайлиса. В конце третьего периода Виктор Свендберг точным броском по пустым воротам закрепил победу "Барыса" 4:1.

"Барыс" набрал 52 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. "Куньлунь" проиграл пятый раз в подряд и остался на восьмом месте с 35 очками.