Промыла нос - съели мозг: пациентка заразилось отфильтрованной водой
Иногда врачи сталкиваются со сложными и даже невероятными состояниями, которые очень трудно объяснить. Так, во время операции на мозге у 69-летней американки они увидели страшное — омертвевшая мозговая ткань превратилась в кашу. Причем, это произошло тогда, когда женщина еще была жива.
Как сообщает International Journal of Infectious Diseases, все началось в неприятной хронической синусовой инфекции, с которой жительница Сиэтла обратилась к врачу. Чтобы облегчить состояние, ей порекомендовали промывать носовую полость водой. Однако вместо стерильной воды, о которой говорил врач, женщина решила использовать водопроводную воду, пропущенную через фильтр, специально по этому поводу приобретенный в магазине.
Через год у американки появились первые странные симптомы, включая сильную красную сыпь вокруг носа. После очередного ее появления, сопряженного с провалами в памяти, невозможностью сконцентрироваться, туманом в голове и другими признаками резкого снижения когнитивных способностей, она рассказала о случившемся лечащему врачу. Последний тут же предположил, что проблему, возможно, следует искать в мозге.
Компьютерная томография показала, что у пациентки было 1,5-сантиметровое образование в задней части черепа. По словам врачей, это довольно распространенная форма опухоли, требующая немедленной операции, так что женщина почти сразу казалась на операционном столе.
"Когда я оперировал эту женщину, я увидел, что та часть ее мозга, которую мы приняли за опухоль, представляла собой кровавое месиво", — говорит в комментарии для The Seattle Times нейрохирург Чарльз Коббс (Charles Cobbs). Оказалось, что причиной того, что произошло, была редкая поедающая мозг амеба, известная как Balamuthia mandrillari.
"Эти амебы были повсюду, они просто ели клетки мозга. Мы не имели ни малейшего представления о том, что происходит, но когда мы получили ткань для анализа, мы поняли, что причина именно в них", — добавляет Коббс.
Амебы Balamuthia mandrillari, напоминает IFL Science, встречаются в почве и пресной воде по всему миру. Попадание амебы в организм в этом случае, скорее всего, объясняется промыванием носовых пазух водопроводной водой и дальнейшим распространением инфекции через кровоснабжение.
Несмотря на то, что заражение B. mandrillari происходит крайне редко, в 90% случаев оно приводит к смерти. Американка не стала счастливым исключением, и умерла всего через месяц после операции.
Значит ли это, что нам стоит бояться водопроводной воды? Нет, все определенно не так плохо. По словам врачей, у здоровых людей с хорошей иммунной системой эта инфекция почти не встречается. В истории, изложенной выше, женщина пострадала с высокой долей вероятности потому, что ее иммунная система, как и у любого пожилого человека, была ослаблена.
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