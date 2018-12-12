Психолог предрек Прохору Шаляпину "обломанные зубки"

"Прохор еще обломает о Виталину зубки". Так психолог Марианна Абравитова прокомментировала в "Прямом эфире" сообщения о скорой свадьбе Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Эксперт пояснила, что предыдущий опыт у Прохора "позитивный – геронтофилия в крови". "У него отработана схема на пожилых женщинах, а здесь такая молодая, яркая и горячая штучка", – добавила психолог.

Однако некоторые мужчины в студии считают, что, наоборот, Прохор, который "играет" состоятельными женщинами и ведет себя как альфонс, способен оставить Виталину с разбитым сердцем.

Пара, которую уже называют "жених и невеста", недавно вышла на подиум в своих свадебных нарядах. Правда, экс-супруга Армена Джигарханяна на показе потеряла кольцо, что ее расстроило до слез, но Прохор утешил Виталину: преподнес прямо в студии другое ювелирное украшение.

Шаляпин уже переехал в трехкомнатную квартиру в центре Москвы, где живет Виталина. Благополучно разрешилась и ситуация с некими злоумышленниками, шантажировавшими невесту откровенными фото из ее прошлого.

Программа "Прямой эфир" помогла Цымбалюк-Романовской – выкупила и снимки, и негативы, так что теперь ей можно не бояться, что фото станут достоянием общественности.

Какие планы на будущее у пары, и чем еще они собираются удивить тех, кто следит за развитием их отношений? Есть ли у них шанс на счастливое будущее? Что говорит о женихе мать Виталины, которая недавно перенесла сложнейшую операцию? Кто шантажировал ее дочь, и что ее сближает с Шаляпиным?

Прохор и Виталина – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".