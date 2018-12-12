Задержан магазинный вор, совершающий кражи под прикрытием двухлетнего ребенка. Видео

Полицейские Омска задержали вора, совершающего свои кражи в магазине, прикрываясь двухлетним ребенком.

Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи: мужчина, огляделся и, не найдя свидетелей, сунул несколько товаров в детскую коляску за спину мальчика.

Позже выяснилось, что подобных эпизодов было, как минимум, три. Последний раз общая цена товаров, положенных в детскую коляску, превысила семь тысяч рублей. За спину ребенка уместились шоколад и мясо, орехи и йогурт, одежда и бытовая химия.

Заведено уголовное дело по статье "Кража".