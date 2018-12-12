В Штатах успешно испытали новую противоракету

Очередные испытания модернизированной американской противоракеты SM-3 Block IIA признаны успешными. Как пояснили в Агентстве по ПРО, на гавайском острове Кауаи развернули наземную систему Aegis Ashore. Ее новый перехватчик и уничтожил боевую часть баллистической ракеты среднего радиуса действия, которую сбросили с транспортного самолета С-17, пишет агентство ТАСС.

Это вторые успешные испытания. Предыдущие состоялись в конце ноября в Тихом океане: информационно-управляющая система Aegis на эсминце John Finn обнаружила баллистическую ракету, стартовавшую с Гавайев, и навела на нее SM-3 Block IIA. Еще раньше, в июне 2017 года боевой корабль John Paul Jones с аналогичной задачей не справился.

SM-3 Block IIA – это совместная разработка США и Японии. Она может базироваться как на кораблях, так и на наземных пусковых установках. Основных отличий от предыдущей версии два. Во-первых, на новую ракету установили более мощный двигатель, что увеличило радиус ее действия. Во-вторых, Block IIA оснастили улучшенной системой наведения. Благодаря ей перехватчику проще найти, распознать и взять на сопровождение цель.