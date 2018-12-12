В Ессентуках арестован участник банды Басаева

В Ессентуках суд взял под стражу еще одного участника банды Басаева. Это некий Шамиль Казбулатов 1972 года рождения, он подозревается в нападении на псковских десантников в 2000 году, передает телеканал "Россия 24".

По информации пресс-службы Ставропольского краевого суда, Казбулатов был задержан накануне, он арестован до 11 февраля 2019 года. Обвинения ему предъявлено сразу по трем статьям — "Вооруженный мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих".

Расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения банды под руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести, ведет ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

29 ноября ФСБ сообщила о задержании двух участников нападения.