Спартаковец Жиго опроверг факт задержания на таможне

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго, проходивший лечение в Италии, опроверг факт своего задержания на таможне московского аэропорта "Шереметьево". Ранее сообщалось, что некий футболист российской премьер-лиги, пытался пронести неуказанные в декларации часы.

Имя задержанного не называлось. Однако через несколько часов канал "РЕН ТВ" сообщил, что проблемы с прохождением таможни возникли у спартаковца Самюэля Жиго. Французский защитник проходил лечение в Риме и вернулся в Москву.

Но сам футболист опроверг факт задержания. "Это фальшивка", — написал Жиго на своей страничке в социальной сети.