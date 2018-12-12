Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 декабря 201818:58

Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

Российская Конституция является живым развивающимся правовым организмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства сообщил, выступая на приеме в Большом Кремлевском дворце по случаю четвертьвекового юбилея действующей Конституции.

Президент России подчеркнул, что текст Основного закона "не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие".

Как сообщает ТАСС, среди приглашенных на прием — премьер-министр Дмитрий Медведев, члены правительства, сенаторы, депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного суда.

Перед участниками торжественного мероприятия выступили артисты Большого театра и Московского филармонии. Им аккомпанирует Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Музыканты исполнили несколько арий из опер, а также сыграли ряд произведений мировой классики.

Гостей угощали салатом с сахалинским гребешком, салатом из мраморной говядины с паприкой и фасолью, а также лазаньей из камчатского краба с томатной сальсой и эстрагоном. На горячее было предложено филе палтуса на овощном жюльене или филе говядины с карамелизированной морковью и копченым пюре. На сладкое подавали шоколадно-малиновый десерт с ванильным мороженым. Приглашенным также предложили российские вина "Усадьба Дивноморское".

Конституция РФ была одобрена россиянами 12 декабря 1993 года в ходе референдума. За ее принятие проголосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая конституция была принята и вступила в действие со дня её опубликования в "Российской газете" – 25 декабря 1993 года.

Сейчас

19:44

Взрыв прогремел у торгового центра в Назрани

18:40

Путин: Конституция - это живой развивающийся организм

18:30

В Ессентуках арестован участник банды Басаева

16:40

Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими

15:10

Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость

14:57

Страсбургский террорист имел 27 судимостей в трех странах

14:35

"Жемчужную реку" исключили из реестра туроператоров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв прогремел у торгового центра в Назрани

Взрыв прогремел у торгового центра в Назрани

12 минут назад
Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

56 минут назад
В Ессентуках арестован участник банды Басаева

В Ессентуках арестован участник банды Басаева

1 час назад
Страсбургский террорист имел 27 судимостей в трех странах

Страсбургский террорист имел 27 судимостей в трех странах

4 часа назад
Депутаты предложили наказывать за неуважение к государству в соцсетях

Депутаты предложили наказывать за неуважение к государству в соцсетях

2 часа назад
Психолог предрек Прохору Шаляпину "обломанные зубки"

Психолог предрек Прохору Шаляпину "обломанные зубки"

1 час назад
Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

8 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Николая Бурляева нашли на улице

Николая Бурляева нашли на улице

5 часов назад
Промыла нос - съели мозг: пациентка заразилось отфильтрованной водой

Промыла нос - съели мозг: пациентка заразилось отфильтрованной водой

2 часа назад
8 школьников в Уфе попали в больницу после распыления перцового баллончика

8 школьников в Уфе попали в больницу после распыления перцового баллончика

8 часов назад
Теперь можно не бояться шпионажа через веб-камеру

Теперь можно не бояться шпионажа через веб-камеру

5 часов назад
"Школа PUBG Mobile": 10 советов для новичков

"Школа PUBG Mobile": 10 советов для новичков

5 часов назад
Защитите хрупкую жизнь Адама от смертельного мрамора

Защитите хрупкую жизнь Адама от смертельного мрамора

7 часов назад
Ангела Меркель намерена ужесточить санкционную политику в отношении России

Ангела Меркель намерена ужесточить санкционную политику в отношении России

33 минуты назад
На 27 больше: консерваторы выражают поддержку Мэй перед голосованием

На 27 больше: консерваторы выражают поддержку Мэй перед голосованием

49 минут назад
Новый Volkswagen Passat: первые изображения

Новый Volkswagen Passat: первые изображения

1 час назад
Анонсирован самый легкий в мире 17-дюймовый ноутбук

Анонсирован самый легкий в мире 17-дюймовый ноутбук

1 час назад
Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими

Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими

2 часа назад
В Россию приехал внедорожник за 25 млн рублей

В Россию приехал внедорожник за 25 млн рублей

3 часа назад
В Китае для уничтожения мусора выращивают армию тараканов

В Китае для уничтожения мусора выращивают армию тараканов

3 часа назад
Адвокат Кокорина утверждает, что в тюрьме Александр может стать инвалидом

Адвокат Кокорина утверждает, что в тюрьме Александр может стать инвалидом

3 часа назад
Теплоход выбросило на берег во время шторма под Новороссийском

Теплоход выбросило на берег во время шторма под Новороссийском

4 часа назад
Свердловский губернатор: оснований для увольнения Глацких нет

Свердловский губернатор: оснований для увольнения Глацких нет

4 часа назад
Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость

Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость

4 часа назад
В Германии в канун Рождества из-за аварии хлынула на улицу шоколадная река

В Германии в канун Рождества из-за аварии хлынула на улицу шоколадная река

4 часа назад
Стартовала реформа техосмотра: штраф за езду без ТО составит 2000 рублей

Стартовала реформа техосмотра: штраф за езду без ТО составит 2000 рублей

5 часов назад
Драка сотрудников МФЦ в Москве попала на видео

Драка сотрудников МФЦ в Москве попала на видео

5 часов назад
Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS. Часть вторая

Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS. Часть вторая

5 часов назад
Авдотья Смирнова снимет сериал о Вертинском

Авдотья Смирнова снимет сериал о Вертинском

5 часов назад
Рэп-разборки добрались до президента

Рэп-разборки добрались до президента

6 часов назад
Кремль: инцидент в Керченском проливе - украинская провокация, а не российская агрессия

Кремль: инцидент в Керченском проливе - украинская провокация, а не российская агрессия

6 часов назад
Появилось видео из маршрутки, вылетевшей с дороги в Ярославле

Появилось видео из маршрутки, вылетевшей с дороги в Ярославле

6 часов назад
В украинской церкви подрались архиепископ УАПЦ и протоиерей УПЦ КП

В украинской церкви подрались архиепископ УАПЦ и протоиерей УПЦ КП

6 часов назад
Полеты новейших истребителей МиГ-35. Эксклюзивное видео Минобороны

Полеты новейших истребителей МиГ-35. Эксклюзивное видео Минобороны

7 часов назад
Госдума согласилась изолировать террористов от других заключенных

Госдума согласилась изолировать террористов от других заключенных

7 часов назад
Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

7 часов назад
Большинство подписавших петицию за выселение больных раком детей уже раскаиваются

Большинство подписавших петицию за выселение больных раком детей уже раскаиваются

8 часов назад
Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга

Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга

8 часов назад
Стадион "Лужники" признан ФИФА лучшим в мире

Стадион "Лужники" признан ФИФА лучшим в мире

8 часов назад
Футболист российского клуба был задержан в римском аэропорту

Футболист российского клуба был задержан в римском аэропорту

8 часов назад
Человечество потратило еще 60 миллиардов часов на "просмотр игр"

Человечество потратило еще 60 миллиардов часов на "просмотр игр"

8 часов назад
В России подорожали почти все модели Mazda

В России подорожали почти все модели Mazda

8 часов назад
Экс-подруга Александра Овечкина устроила пьяное ДТП в Подмосковье и скрылась

Экс-подруга Александра Овечкина устроила пьяное ДТП в Подмосковье и скрылась

9 часов назад
15 лучших советских мультфильмов о зиме

15 лучших советских мультфильмов о зиме

9 часов назад
Уникальная космическая операция: Кононенко и Прокопьев нашли дыру в "Союзе"

Уникальная космическая операция: Кононенко и Прокопьев нашли дыру в "Союзе"

11 часов назад
Колонка Андрея Медведева: у Чубайса идеология колонизатора

Колонка Андрея Медведева: у Чубайса идеология колонизатора

20 часов назад
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

10.12.2018 09:00