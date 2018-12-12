Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

Российская Конституция является живым развивающимся правовым организмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства сообщил, выступая на приеме в Большом Кремлевском дворце по случаю четвертьвекового юбилея действующей Конституции.

Президент России подчеркнул, что текст Основного закона "не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие".

Как сообщает ТАСС, среди приглашенных на прием — премьер-министр Дмитрий Медведев, члены правительства, сенаторы, депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного суда.

Перед участниками торжественного мероприятия выступили артисты Большого театра и Московского филармонии. Им аккомпанирует Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Музыканты исполнили несколько арий из опер, а также сыграли ряд произведений мировой классики.

Гостей угощали салатом с сахалинским гребешком, салатом из мраморной говядины с паприкой и фасолью, а также лазаньей из камчатского краба с томатной сальсой и эстрагоном. На горячее было предложено филе палтуса на овощном жюльене или филе говядины с карамелизированной морковью и копченым пюре. На сладкое подавали шоколадно-малиновый десерт с ванильным мороженым. Приглашенным также предложили российские вина "Усадьба Дивноморское".

Конституция РФ была одобрена россиянами 12 декабря 1993 года в ходе референдума. За ее принятие проголосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая конституция была принята и вступила в действие со дня её опубликования в "Российской газете" – 25 декабря 1993 года.