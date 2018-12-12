Тренер "Вильярреала" Луис Гарсия: в "Спартаке" немало сильных футболистов

В четверг московский "Спартак" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы с испанским "Вильярреаом". Накануне встречи тренер испанского клуба Луис Гарсия встретился с прессой.

Луис Гарсия был назначен на свой пост в понедельник. Он заменил Хавьера Кальеху, уволенного в воскресенье. Новый тренер уже имеет свое представление о предстоящем сопернике. " "Спартак" — это российская команда, но с бразильскими особенностями. У них много высококлассных игроков. Мы постараемся использовать свободное пространство и избегать их атак", — приводит слова Луиса Гарсии "Спорт-Экспресс".

Ситуация в группе G очень запутана. "Вильярреал" лидирует с 7 очками, а "Спартак", набравший 5 очков, занимает последнее место. Но победа гостей выведет их в плей-офф Лиги Европы, а испанский клуб останется за бортом. " Это финал. Мы либо пройдем дальше, либо остаемся за бортом. Мы покажем максимум, и когда игра закончится, у футболистов не останется сил, чтобы двигаться".