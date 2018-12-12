Взрыв прогремел у торгового центра в Назрани

В районе торгового центра в Назрани прогремел взрыв, неизвестный бросил гранату в силовиков, есть раненые, передает РИА Новости.

По данным полиции Ингушетии, ЧП произошло вечером в среду около ТЦ "Ковчег" в Назрани. На данным момент известно о двух раненых, их состояние оценивается как тяжелое.

На месте работают сотрудники экстренных служб, количество пострадавших уточняется.