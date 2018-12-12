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Стрельба в Страсбурге 28 минут назад
Страсбургский стрелок впервые нарушил закон в 13 лет
67 раз фигурировал в полицейских протоколах, впервые нарушил закон в 13 лет, грабил стоматологию в Германии и год отсидел в тюрьме, а на родине, во Франции его делу присвоили литеру S — "рекомендовано наружное наблюдение". Собранный французскими СМИ за последние часы портрет Шарифа Шеката, устроившего бойню на рождественской ярмарке в Страсбурге, обезоружил даже главу французского МВД.
Почтив память погибших минутой молчания, он признал, что спецслужбы ошиблись дважды — пустив террориста обратно на родину и всего за два часа до трагедии решив не задерживать его по подозрению в очередной краже.
Первые выстрелы раздались здесь — это центр Страсбурга: туристическая улица, тут всегда очень много людей. Только-только сняли оцепление, люди уже несут цветы и свечи. Первые раненые появились именно здесь. После этого преступник с оружием в руках побежал дальше по городу.
Преступник ныряет в арку, несется мимо продуктовой лавки. Продавец Кристоф едва не столкнулся с ним, это его и спасло.
"Я услышал выстрелы — на нашей маленькой улице было четверо раненых", — рассказал он.
Преступник выбегает на следующую улицу и снова люди бросаются врассыпную.
Кто-то снимал на телефон из одного из тех окон. Здесь внизу на этой улице лежал человек без движения. В течение всей ночи работали криминалисты, но до сих пор здесь все еще остались капли крови на брусчатке.
Ольга работала в одном из магазинов неподалеку.
"Толпа бежала и кричала: "убегайте и спасайтесь!", — вспоминает она.
Хронологию событий уже восстановили. Преступника заметили в 8 вечера рядом с центральной рождественской ярмаркой. Проходя по улицам, вокруг главной площади, он стрелял по прохожим, а на некоторых бросался с ножом. В итоге столкнулся с военным патрулем. Открыл огонь по военным, началась перестрелка. Террориста ранили в руку. Преступник ловит такси и едет в другой район.
"Водитель такси рассказал, что к нему в машину сел мужчина с пистолетом. У него было несколько ранений. Пассажир рассказал, что открыл огонь по военнослужащим и убил десять человек", — сообщил Реми Хайтц, прокурор Париж, руководитель расследования теракта в Страсбурге.
Нападавшего опознали быстро. Шариф Шекат. 29 лет. Внесен в базу данных лиц, подозреваемых в том, что они могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности.
В этой базе 26 тысяч фамилий. Но при этом оснований для ареста этих лиц пока нет.
Кстати в этот же список входил Амеди Кулибали, террорист, который застрелил четверых заложников в результате нападения на магазин кошерных продуктов в Париже в 2015 году.
Стрелок из Страсбурга Шекат французским правоохранителям был давно известен.
"С 10 лет он попал в поле зрения правосудия, а в 13 был впервые осужден. Он 67 раз привлекался к ответственности за различные нарушения закона. Вчера в 6 утра силы правопорядка прибыли к нему в дом, поскольку он был замешан в деле о воровстве. Вместе с ними были силы спецназа, поскольку мы ожидали сопротивления. Но эти обвинения никак не были связаны с терроризмом", — рассказал Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции.
Дома Шеката не оказалось, но полицейские обнаружили оружие и гранты. Известно, что преступник ранее был приговорен к двум годам немецкой тюрьмы, где предположительно и радикализовался. Сейчас полиция задержала четырех его соратников. Всю ночь полиция обыскивала адреса, которые могли быть связаны с Шекатом.
Дверь, заклеенная скотчем в одном из районов Страсбурга. Это полиция, которая вскрыла ее, пытаясь обнаружить подозреваемого. Полицейские обыскали всю улицу, однако до сих пор нет информации о его местонахождении.
Ариана живет через три дома.
"Мы посмотрели в окно и увидели кучу бегущих полицейских, они заходили на участки. Мы спрятались в спальне и закрыли все окна. Сегодня утром мы увидели, что эта калитка выломана, не знаю, кто это сделал, видимо полицейские", — пояснила девушка.
Полиция моментально перекрыла центр Страсбурга. После баскетбольного матча на местной арене и зрителей и спортсменов не выпускали на улицу в надежде не допустить еще больше жертв. То же самое происходило в знаменитом здании Европарламента. Вот запертые парламентарии ждут, пока откроют двери.
Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов в этот момент был в центре города.
"У меня, конечно, это вызвало вопрос – каким образом успели так быстро поставить ограждения вокруг центра города, потому что прошло с момент стрельбы минут. Оказывается, эти ограждения выстраивали не от террористов, а чтобы препятствовать движению "желтых жилетов", которые должны были провести очередную акцию протеста в субботу и воскресенье", — проинформировал он.
Сегодня в Интернете появились фото — в Германии полиция задерживает пассажира такси. В соцсетях тут же заговорили, что человек с закрытым лицом и есть стрелок из Страсбурга. Однако позже в полиции Германии заявили, что это была простая проверка такси, которая к произошедшему во Франции отношения не имела.
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