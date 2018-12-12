Владимир Путин: память о войне должна оставаться чистой и объединять наше общество

О противодействии искажениям истории, когда фашистские пособники вдруг превращаются в освободителей, сегодня говорили в Москве. В Кремле прошло заседание оргкомитета "Победа", посвященное тому, как в 2020 году страна будет праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Беречь память о наших предках, которые спасли не только Отечество, но и будущее Европы и всего мира — в этом президент видит главную задачу оргкомитета "Победа". И в преддверии юбилея особенно важно — позаботиться о ветеранах.

"Все обязательства со стороны государства должны четко, неукоснительно выполняться. А власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана. И решать эти проблемы в приоритетном порядке. На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверие дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам", — отметил Владимир Путин.

Государство обеспечивает ветеранам медицинское обслуживание, строит жилье, повышает пенсии. Вырастет сумма ежемесячных выплат и в предъюбилейный год. "Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тысячи рублей для участников ВОВ. При этом, я хотела обратить внимание, что и далее увеличение пенсии будет производиться выше инфляции. И увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией", — сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.

А ко Дню Победы ветераны также получат и единовременную выплату в размере около 10 тысяч рублей. Огромная роль в деле сохранения памяти о той войне принадлежит музеям. В мае 2020 года главной площадкой юбилейных торжеств станет музей Победы на Поклонной горе. К этому времени он наконец-то обретет своё фондохранилище, которого до сих пор у главного военно-исторического музея России не было.

Завершена комплексная реконструкция Малахова Кургана, посвященного двум оборонам Севастополя. Завершится ремонт монумента Родина-Мать в Волгограде.

Президент рекомендует руководителям музеев активнее поддерживать такие инициативы — ради нашей общей истории. "Чем больше людей напрямую участвуют в ее сохранении, тем она крепче. Это вне всяких сомнений. И тем меньше шансов у тех, кто желает ее оболгать или переиначить", — уверен Владимир Путин.

Память о той, самой страшной в истории человечества, войне должна оставаться чистой и объединять наше общество, отмечает Путин. "К подготовке всех мероприятий нужно подходить ответственно, творчески и, конечно, искренне. Недопустимо, чтобы в День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции под отчет, связанные с какими-то формальными вопросами. Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости", — заявил Владимир Путин.

В этом году на большие экраны вышли сразу несколько фильмов военной тематики: грядет премьера — "Т-34". А, по мнению главы Минкульта, к юбилейной дате очень важно было бы снять и фильм-напоминание о Нюрнбергском процессе. "Тема эта сейчас исторически полностью приватизирована США. Во многих фильмах, во многих произведениях американцы пишут о Нюрнберге, как о своей большой победе. Роль Советского Союза там фактически сводится на нет. Я бы попросил, Владимир Владимирович, вашего поручения Минфину отдельно рассмотреть этот проект", — заявил Владимир Мединский, министр культуры РФ.

Ну, и конечно, в юбилейный день Победы состоятся праздничные салюты в Москве, в городах-героях, а так же парады с привлечением войск в городах воинской славы.

В подготовке и праздновании 75-летия Победы самое активное участие смогут принять и российские регионы. Прежде всего, это поддержка ветеранов Великой Отечественной — на местах, где своих земляков-героев знают поименно, эту работу организовать легче. А еще патриотическая подготовка молодежи — некоммерческих и добровольческих организаций, которые занимаются поиском павших бойцов и восстановлением памятников.