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Проблемы турфирм и чартеров 4 минуты назад
Ни улететь, ни поесть: россияне по-прежнему не могут вернуться из Китая
Фирму "Жемчужная река" чьи клиенты почти неделю сидят на чемоданах, Ростуризм исключил из реестра туроператоров. Против руководства компании заведено уголовное дело. Но туристам от этого не легче — у сотен людей билеты на несуществующие авиарейсы, их обманом выселяют из гостиниц, у некоторых — просрочены визы.
Аэропорт Хайкоу. Вот эта вот вся масса народа — это свезённые россияне. На чемоданах, на багажных тележках и просто на полу. Людям пообещали, что сегодня они точно улетят.
"Сейчас самолёт есть, который летит в Питер", — объявляет сотрудник.
Уже в аэропорту выяснилось, что рейса в Петербург даже не планировалось.
"Кто-то вот таким образом использует эту авиакомпанию для того, чтобы, наверное, просто выселить туристов из гостиницы и не платить за них", — рассказал Сергей Извольский, советник руководителя Росавиации.
Эти москвичи четвертый день живут в гостинице у аэропорта. Им просто нечего есть, на рестораны нет денег, а ближайший магазин — в сорока километрах.
"Ты должен ещё за автобус платить, это самый дешёвый вариант. Дойти туда, покупки сделать", — негодует Нарык Тохьян.
Они должны были вернуться в Москву в понедельник 10 декабря, но когда пришли на регистрацию узнали, что их рейса не существует. Каждый день в Китае — это новые проблемы дома.
"У нас также неоплаченные кредиты висят. То есть мы должны ежемесячный платёж уже внести, этот срок уже прошел. Вот лично у меня уже штраф", — поясняет Ксения Романова, пострадавшая.
"Машина стоит на платной автостоянке. То есть, какой у нас будет счёт за эту стоянку, боюсь даже представить", — жалуется Ирина Межецкая, пострадавшая.
Авиакомпания, которая сейчас занимается вывозом туристов, предлагает москвичам лететь до Уфы или Самары, дальше за свой счёт. Рейсов в Москву пока не предвидится.
"Авиакомпании не знают, кого везти, потому что нет билетов, с кем связываться, где собирать этих пассажиров и за чей счёт везти. Стоит это несколько сот тысяч долларов", — рассказал Извольский.
Следственный комитет России возбудил в отношении руководителей "Жемчужной реки" уголовное дело — их подозревают в фальсификации билетов. Компанию сегодня исключили из реестра туроператоров. Те, кто купил путёвки, но в Китай так и не улетел, теперь могут хотя бы рассчитывать на компенсацию.
"А те туристы, которые находятся там и не могут вернуться обратно, они будут вывезены в рамках фонда турпомощи, это резервный фонд", — говорит Изо Арахамия, начальник правового управления Федерального агентства по туризму.
Но на это нужно время, а пока российских туристов выселяют из гостиниц.
"Что нам делать? — В соседний отель заселиться. — В какой отель? — В соседний!" – советуют россиянам китайские служащие.
И отказываются кормить.
"Так, Маша, талоны на питание нам больше дадут? Кушать мы больше не будем?" – спрашивает женщина.
Ростуризм уже разослал письма в посольство Китая в Москве, а также в профильное министерство КНР с просьбой помочь соотечественникам — как минимум, не выселять их из гостиниц.
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