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12 декабря 201820:20

Армейцы Влашич и Чалов выйдут в старте на матч с "Реалом"

Валерий Шарифулин/ТАСС

Тренерский штаб московского ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко объявил стартовый состав на матч 6-го тура Лиги чемпионов против мадридского "Реала". С первых минут на поле выйдут нападающие армейцев Федор Чалов и Никола Влашич.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, полузащитники Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Арнор Сигурдссон и форварды Чалов и Влашич.

У "Реала" в стартовом составе появятся: Тибо Куртуа, защитники Альваро Одриосола, Марсело, Хесус Вальехо, Федерико Вальверде, хавбеки Марко Асенсио, Маркос Льоренте, Иско и Винисиус,а также единственный нападающий Карим Бензема.

Напомним, что в первом поединке ЦСКА обыграл "Реал" в "Лужниках" с счетом 1:0 благодаря голу Влашича. Для продолжения борьбы в еврокубках ЦСКА необходимо побеждать и надеяться на осечку чешской "Виктории" в параллельном матче против "Ромы".

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