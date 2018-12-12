Раскол в церкви: "Русский экзархат" обратился к Патриарху Кириллу с просьбой войти в РПЦ

Упраздненная Константинополем Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе намерена вернуться в юрисдикцию Московского патриархата. Как сообщает "Интерфакс", архиепископ Хариупольский Иоанн, глава "Русского экзархата", обратился с письмом к патриарху Кириллу, в котором содержится соответствующая просьба.

"Моя главная пастырская забота — сохранить единство, целостность и специфику этой архиепископии, которая сыграла важную роль в сохранении духовной традиции Русской церкви в сложный исторический период в Западной Европе. Мы планируем просить вас о каноническом признании вышеупомянутой архиепископии, которое позволило бы обеспечить непрерывность наследования и миссии", — говорится в письме архиепископа Хариупольского Иоанна патриарху Кириллу.

Архиепископ Иоанн уже встретился с главой синодального Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом для обсуждения сложившейся ситуации. Как считает глава "Русского экзархата", только возврат в лоно РПЦ позволит многим "вступить на путь примирения после стольких лет взаимного недоверия".

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, но 28 ноября 2018 года стало известно о его роспуске.

Западноевропейский экзархат приходов русской традиции имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря; основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.