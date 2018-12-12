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12 декабря 201821:14

Назрань: двое полицейских получили ранения при взрыве гранаты

Instagram/Golos Respublika Ingushetiya

МВД Ингушетии подтвердило информацию, что в среду в одном из торговых центров Назрани прогремел взрыв. Как сообщает "Интерфакс", около 18 часов двое сотрудников полиции проводили задержание подозреваемых на улице Картоева.

Во время операции один из предполагаемых преступников бросил в них гранату. Раненые полицейские доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что взял на личный контроль инцидент в Назрани.

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