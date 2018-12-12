КХЛ готова отменить лимит на легионеров

Континентальная хоккейная лига в лице своего президента Дмитрия Чернышенко призналась, что не видит преград в отмене лимита на легионеров, выступающих в турнире. Глава КХЛ сделал такое заявление на пресс-конференции.

"Со своей стороны я готов отменить лимит хоть завтра", — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что в настоящее время клубы КХЛ имеют возможность заявлять на матчи чемпионата до пяти спортсменов, не имеющих российского гражданства.