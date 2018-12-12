Ученые сравнили уровень смертности в "Игре престолов" со Средневековьем

Австралийские историки изучили количество смертей в сериале "Игра престолов" и пришли к выводу, что уровень насилия в нем сопоставим со средневековым. Неизвестно, задумывались ли авторы проекта об исторической достоверности шоу, но им удалось ее соблюсти, сообщает Injepi Journal.

Согласно подсчетам исследователей, из 330 персонажей сериала до конца седьмого сезона не дожили 186. 13 из них были казнены, 22 сожжены, 9 отравлены, а большинство погибло от колото-резаных ран. Своей смертью умерли лишь двое.

У второстепенных персонажей риску умереть оказался в 2,5 раза ниже, чем у основных. Наибольшими шансами выжить располагали герои, которые были готовы переместиться на сторону врага.

Кроме того, аристократы в "Игре престолов" живут в два раза дольше, чем простолюдины, а женщины во столько же раз дольше мужчин.

По мнению ученых, эта статистика близка к показателям выживаемости в Средневековье.

"Лучше всего в те времена жили те, кто переходил на сторону победителя и предпочитал спокойную жизнь", — отметили ученые.