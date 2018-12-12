Названо самое быстрое живое существо в мире

Американские ученые назвали тропических муравьев подвида mystrium camillae, которых еще называют Дракулами, самыми быстрыми животными в мире. Они способны двигать жвалами со скоростью 320 километров в час. Это в пять тысяч раз быстрее, чем человек моргает, сообщает Royal Society Open Science.

Дракулами этих муравьев прозвали потому, что взрослые особи не способны сами переваривать твердую пищу и поэтому скармливают ее своим личинкам, из которых потом сосут кровь.

Свою способность с невероятной скоростью двигать жвалами муравьи используют, чтобы нападать на жуков и членистоногих, которых они едят.

По словам ученых, они и раньше догадывались о скорости работы челюстей муравьев mystrium camillae, но с точностью измерить скорость их движения удалось лишь благодаря относительно свежим технологиям высокоскоростной съемки.