Появилось видео с места нападения на полицейских в Назрани

Двое сотрудников полиции получили тяжелые ранения во время задержания предполагаемых преступников в торговом центре в Назрани — один из них бросил в стражей порядка гранату, уточнили в пресс-службе ингушского управления МВД. Очевидцы сняли на видео место противостояния, в результате которого оба подозреваемых были убиты.

Инцидент произошел около шести часов вечера в ТЦ "Ковчег" на улице Картоева, хотя владелец последнего Идрис Абадиев утверждает, что события развивались в подвале рядом стоящего здания. В каком правонарушении подозревали мужчин, в силовом ведомстве не уточнили.

"Сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов. У них осколочные ранения, их сразу госпитализировали", — рассказал РБК бизнесмен.

По его данным, погиб охранник помещения, но в официальных сообщениях о погибших мирных жителях ничего не говорится. Давшие отпор полицейским мужчины были ликвидированы, их личности пока не установлены.