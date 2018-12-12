Власти Китая будут платить гражданам за поиски порно в Интернете

В КНР решили полностью избавиться от порно в Интернете. Чиновники объявили, что готовы платить гражданам за то, что они будут жаловаться на ресурсы для взрослых. Любой сетевой контент для взрослых в Китае запрещен, сообщает Tech In Asia.

За доносы на порноресурсы в Китае с 1 декабря можно заработать до 86,5 тысячи долларов (не уточняется, правда, сколько сайтов нужно сдать властям, чтобы получить эту сумму).

Некоторые граждане КНР уже пишут, что собираются увольняться с работы и полностью посвящать себя интернет-шпионажу.

Ранее сообщалось, что в Китае запретили малопонятные со стороны ASMR-видео, которые якобы могут навредить неокрепшей психике.

Кроме того, в КНР под негласным запретом находятся изображения Винни-Пуха.