В Сокольниках горит склад с покрышками

На востоке столицы загорелся склад автомобильных покрышек, площадь возгорания составляет около двухсот квадратных метров.

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС, около 20-00 поступило сообщение о пожаре по адресу Сокольнический Вал, д. 1Л. Пламя охватило кровлю двухэтажного кирпичного здания, информации о пострадавших нет.