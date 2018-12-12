Фильмы с женщинами в главных ролях оказались прибыльнее, чем с мужчинами

Представители Университета Сан-Диего изучили сборы от 350 фильмов, снятых в период с 2014-го по 2017-й год, и пришли к выводу, что прибыльнее оказались картины, в которых главные роли играли женщины, сообщает NY Times.

Фильмы из выборки разбили на несколько категорий, в зависимости от бюджета:

От 100 миллионов долларов;

От 50 до 100 миллионов долларов;

От 30 до 50 миллионов долларов;

От 10 до 30 миллионов долларов;

Меньше 10 млн долларов.

Оказалось, что в каждом пункте примерно в 60 процентах случаев сборы от фильмов с женщинами в главных ролях превышали прибыль от "мужских" картин.

"Мужские" фильмы оказались успешнее лишь в категории "от 30 до 50 миллионов долларов".

Интересно, что в 2017 году число фильмов с женщинами в главных ролях значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими годами.

Эксперты советуют киностудиям чаще брать представительниц прекрасного пола на ведущие роли.