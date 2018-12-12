Сергей Семак: "Зенит" сыграет со "Славией" в обновленном составе

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии заключительного матча на групповом этапе Лиги Европы против чешской "Славии" признался, что выставит на игру экспериментальный состав.

"Недавняя игра отняла у нас много сил, — признается Семак, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Травмированы Артем Дзюба, Александр Ерохин, а повреждение Леандро Паредеса только усугубилось. С нами не прилетел Бранислав Иванович. На поле вый дут остальные футболисты, в том числе те, кто играл мало. Состав будет значительно отличаться от увиденного в предыдущих играх".

Напомним, что встреча "Зенита" со "Славией" состоится в четверг, 13 декабря в Праге. Начало встречи намечено на 23:00 по московскому времени.