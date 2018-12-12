ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы

Московский ЦСКА на победной ноте завершил выступление в Лиге чемпионов. В заключительном поединке группового этапа столичные армейцы одержали разгромную победу над мадридским "Реалом". В столице Испании футболисты ЦСКА выиграли со счетом 3:0.

Подопечные Виктора Гончаренко еще в первом тайме повели в счете – незадолго до перерыва армейцы в течение шести минут дважды поразили ворота "Королевского клуба". Сначала голом на "Сантьяго Бернабеу" отметился российский нападающий Федор Чалов, а затем удвоил преимущество москвичей Георгий Щенников.

Во второй половине встречи главный тренер "Реала" Сантьяго Солари провел ряд замен, однако изменить происходящую на поле картину он не смог. Более того, на 73-й минуте шведский хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон с передачи Николы Влашича забил третий гол в ворота мадридцев и оформил исторический разгром "Реала" на его поле.

Для ЦСКА победа над "Реалом" стала второй в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Москве армейцы также всухую обыграли "галактикос" со счетом 1:0. Примечательно, что в обоих встречах мадридцы не смогли забить ни одного гола в ворота "красно-синих".

Впрочем, несмотря на победу армейцы не смогли пробиться в Лигу Европы. По итогам группового этапа они набрали 7 очков и заняли 4-ю строчку в группе "G". Столько же очков у чешской "Виктории", которая в параллельном поединке обыграла итальянскую "Рому" (2:1) и за счет преимущества над ЦСКА в личных встречах вырвала единственную путевку в Лигу Европы.

"Реал" и "Рома" же досрочно обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов.