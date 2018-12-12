Рижское "Динамо" перебросало "Слован" в КХЛ

Программа очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги завершалась в Братиславе, где "Слован" на своей площадке принимал рижское "Динамо". Соперники общими усилиями забросили 7 шайб в матче, однако победа досталась рижанам – встреча завершилась минимальной победой "Динамо" со счетом 4:3.

Хоккеисты словацкого клуба открыли счет голам уже на 8-й секунде, когда голом отметился Джефф Таффе. Однако динамовцы также быстро ответили – уже спустя 28 секунд они усилиями Лауриса Дарзиньша выровняли положение.

Более того, именно рижане забили еще дважды, когда отметились Микелис Редхлис и Линус Виделль, и больше не уступали в счете. "Слован" в концовке второго периода восстановил статус-кво благодаря шайбам Рудольфа Червены и Таффе, оформившего дубль. Впрочем, Дарзиньш в третьем периоде также забил свою вторую шайбу и вырвал для "Динамо" минимальную победу.

После матча рижане набрали 34 очка и располагаются на 9-м месте в Западной конференции. "Слован" же с 23 баллами – предпоследний на Западе.