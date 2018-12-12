Российские "Белые лебеди" 10 часов летали над Карибским морем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели около 10 часов в полете над акваторией Карибского моря. Совместно с венесуэльскими истребителями они отработали совместное взаимодействие.

Российские самолеты прилетели в Венесуэлу несколько дней назад. Как подчеркнули в Минобороны, нынешний десятичасовой полет над Карибским морем выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает ТАСС.

Некоторые страны НАТО уже обвинили Россию в том, что Ту-160 отправились в Венесуэлу с полным боекомплектом, то есть ядерным оружием на борту. Едва ли не по всему маршруту самолеты сопровождала боевая авиация западных стран.

Визит самолетов в Боливарианскую Республику вызвал и массовую истерию в американских СМИ. Все выпуски новостей и заголовки газет о пресловутой российской угрозе.

Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре — ноябре 2013 года.

На прошлой неделе Москву посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.