Тереза Мэй остается премьером Великобритании

Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия. Об этом сообщил, подводя итоги голосования, глава комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

В поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов от Консервативной партии, против высказались 117. Чтобы остаться во главе правящей партии, Мэй требовалось простое большинство.

Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС — 29 марта 2019 года.

Необходимость в нынешнем голосовании возникла после того, как 48 депутатов выразили недовольство тем, как Мэй провела переговоры с Евросоюзом о Brexit.