Частная скорая помощь при необходимости может превратиться в такси

Такси без пробок. В роли перевозчика — карета скорой помощи.

Именно такие кадры сняли в московском аэропорту Шереметьево. Мужчину, который вернулся из путешествия посадили в машину частной скорой помощи, которую подогнали прямо к терминалу. И не потому, что ему было плохо, а наоборот, чтобы было хорошо, сообщает "Россия 24".

Мнимый больной был бодр и весел, просто не хотел стоять в пробках и на светофорах.

Не исключено, что руководство частного медцентра, которому принадлежит спецавтомобиль, решило таким образом неплохо подзаработать.