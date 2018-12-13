Главы регионов провели в День Конституции встречи с гражданами

Главы многих регионов провели прием населения в День Конституции. Она вступила в действие 25 декабря 1993 года.

В Тульской области губернатор Алексей Дюмин общался с жителями больше двух часов. Вопросы, просьбы, предложения были в большинстве по благоустройству города. Ещё губернатору рассказали о проблемах с водоснабжением в некоторых районах. Дюмин обещал разобраться.

Встретился с жителями и врио главы Астраханской области Сергей Морозов. К нему обратилась мама восьмилетнего мальчика. Ребёнку нужна операция на сердце, но при сборе справок возникли проблемы. Глава региона заверил, что операцию проведут в ближайшее время. А ещё обещал, что на следующий год отдельно предусмотрят средства для помощи инвалидам; их обеспечат специальным медицинским оборудованием.

Много вопросов и к Олегу Кожемяко, врио губернатора Приморского края. Например, о том, как добраться с острова Русский в центр Владивостока — это целая проблема. Кожемяко обещал проработать запуск парома летом, а зимой пустить судно на воздушной подушке. Таких встреч с населением за два с половиной месяца работы Олег Кожемяко провёл уже более трёхсот, передает телеканал "Россия 24".