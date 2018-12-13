Тема:
Ядерная программа Ирана 1 час назад
13 декабря 201802:39
США потребовали у СБ ООН снова ввести санкции против Ирана
США потребовали у Совбеза ООН снова ввести санкции против Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он пригрозил санкциями Евросоюзу, если тот не поддержит ограничения.
Постпред России Василий Небензя назвал ситуацию парадоксальной. Штаты ранее одобрили резолюцию Совета Безопасности, но сейчас не только сами её не выполняют, но и пытаются покарать за это других.
Небензя отметил, что сохранить план действий по Ирану могут только совместные усилия всех оставшихся участников. Россия со своей стороны готова помочь в создании атмосферы доверия между Тегераном и остальным миром, передает телеканал "Россия 24".
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