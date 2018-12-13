"Шахтер" сменил Лигу чемпионов на Лигу Европы

В Старом свете состоялись матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. В Киеве донецкий "Шахтер" принимал французский "Лион" – прямого конкурента за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. "Горняки" завершили встречу с гостями вничью – 1:1.

Футболисты "Шахтера" вышли вперед на 22-й минуте благодаря голу Жуниора Мораеса, но Набиль Фекир уже во втором тайме сравнял счет, который принес "Лиону" место в следующем этапе Лиги чемпионов. Французы набрали 8 очков и заняли вторую строчку, у "Шахтера" – 6 баллов и третья позиция, которая перенаправила донбасский клуб в Лигу Европы.

Отметим встречу в Амстердаме, где "Аякс" и мюнхенская "Бавария" выдали самый результативный матч вечера. Соперники забили на двоих 6 мячей – при этом четыре из них было забито в заключительные 10 минут поединка. И все это при двух обоюдных удалениях в составе команд. Игра завершилась ничьей – 3:3, а оба клуба продолжат борьбу в Лиге чемпионов в 1/8 финала.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Бенфика" – АЕК (1:0), "Манчестер Сити" – "Хоффенхайм" (2:1), "Валенсия" – "Манчестер Юнайтед" (2:1), "Янг Бойз" – "Ювентус" (2:1).

Отметим, что после сыгранных встреч определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Ими стали английские "МанСити", "МанЮнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Шальке-04", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", французские "Пари Сен-Жермен" и "Лион", португальский "Порту" и голландский "Аякс".

Путевки в Лигу Европы получили итальянские "Наполи" и "Интер", турецкий "Галатасарай", украинский "Шахтер", чешская "Виктория", испанская "Валенсия", португальская "Бенфика" и бельгийский "Брюгге".