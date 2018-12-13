Тема:

Допинг-скандалы 26 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 декабря 201801:39

Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону с обвинениями в допинге

EPA

В расположение сборной России по биатлону, которая сейчас находится в Хохфильцене, прибыла австрийская полиция, которая обвинила российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, — написал в своем личном Instagram Губерниев. – Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время проведения чемпионата мира-2017 в Хохфильцене".

"В Австрии это считается уголовным преступлением и теперь все указанные в списке люди обязаны дать свои объяснения. Почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, которые не вызывают вопросов. Теперь же они имеются у австрийской полиции".

В списке значатся биатлонисты Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Ирина Старых, а также тренер Александр Касперович. Напомним, что на данный момент сборная России находится в австрийском Хохфильцене, в котором с 13 по 16 декабря состоится второй этап Кубка мира.

Ранее по теме

Сейчас

00:01

Мэй заручилась поддержкой однопартийцев и останется премьером Великобритании

23:58

Из Китая вылетел первый рейс "ИрАэро" с туристами "Жемчужной реки"

23:17

Пожар на востоке Москвы локализован

22:46

ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы

20:38

Бывшему адвокату Трампа дали три года тюрьмы

19:44

Взрыв прогремел у торгового центра в Назрани

18:40

Путин: Конституция - это живой развивающийся организм

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Тереза Мэй остается премьером Великобритании

Тереза Мэй остается премьером Великобритании

1 час назад
Из Китая вылетел первый рейс "ИрАэро" с туристами "Жемчужной реки"

Из Китая вылетел первый рейс "ИрАэро" с туристами "Жемчужной реки"

1 час назад
Марию Бутину навестили российские дипломаты

Марию Бутину навестили российские дипломаты

22 минуты назад
История с выселением онкобольных детей дошла до Кремля

История с выселением онкобольных детей дошла до Кремля

58 минут назад
ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы

ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы

3 часа назад
Психолог предрек Прохору Шаляпину "обломанные зубки"

Психолог предрек Прохору Шаляпину "обломанные зубки"

8 часов назад
Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

14 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Николая Бурляева нашли на улице

Николая Бурляева нашли на улице

11 часов назад
Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону с обвинениями в допинге

Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону с обвинениями в допинге

23 минуты назад
Баскетбольный Еврокубок: российские клубы побеждают в Европе

Баскетбольный Еврокубок: российские клубы побеждают в Европе

1 час назад
Российские "Белые лебеди" 10 часов летали над Карибским морем

Российские "Белые лебеди" 10 часов летали над Карибским морем

2 часа назад
Появилось видео с места нападения на полицейских в Назрани

Появилось видео с места нападения на полицейских в Назрани

4 часа назад
Теперь можно не бояться шпионажа через веб-камеру

Теперь можно не бояться шпионажа через веб-камеру

11 часов назад
"Школа PUBG Mobile": 10 советов для новичков

"Школа PUBG Mobile": 10 советов для новичков

11 часов назад
Защитите хрупкую жизнь Адама от смертельного мрамора

Защитите хрупкую жизнь Адама от смертельного мрамора

13 часов назад
Шум из ничего: кто ополчился на робота Бориса

Шум из ничего: кто ополчился на робота Бориса

3 часа назад
Ни улететь, ни поесть: россияне по-прежнему не могут вернуться из Китая

Ни улететь, ни поесть: россияне по-прежнему не могут вернуться из Китая

4 часа назад
Николас Мадуро: Джон Болтон готовит план моего убийства

Николас Мадуро: Джон Болтон готовит план моего убийства

4 часа назад
Фильмы с женщинами в главных ролях оказались прибыльнее, чем с мужчинами

Фильмы с женщинами в главных ролях оказались прибыльнее, чем с мужчинами

4 часа назад
Страсбургский стрелок впервые нарушил закон в 13 лет

Страсбургский стрелок впервые нарушил закон в 13 лет

5 часов назад
Бывшему адвокату Трампа дали три года тюрьмы

Бывшему адвокату Трампа дали три года тюрьмы

5 часов назад
Google рассказал, что искали россияне в 2018-м

Google рассказал, что искали россияне в 2018-м

5 часов назад
Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Названы самые безопасные автомобили 2018 года

6 часов назад
Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

7 часов назад
Новый Volkswagen Passat: первые изображения

Новый Volkswagen Passat: первые изображения

7 часов назад
В Ессентуках арестован участник банды Басаева

В Ессентуках арестован участник банды Басаева

7 часов назад
Анонсирован самый легкий в мире 17-дюймовый ноутбук

Анонсирован самый легкий в мире 17-дюймовый ноутбук

7 часов назад
Депутаты предложили наказывать за неуважение к государству в соцсетях

Депутаты предложили наказывать за неуважение к государству в соцсетях

8 часов назад
В Россию приехал внедорожник за 25 млн рублей

В Россию приехал внедорожник за 25 млн рублей

9 часов назад
В Китае для уничтожения мусора выращивают армию тараканов

В Китае для уничтожения мусора выращивают армию тараканов

9 часов назад
В Германии в канун Рождества из-за аварии хлынула на улицу шоколадная река

В Германии в канун Рождества из-за аварии хлынула на улицу шоколадная река

11 часов назад
Стартовала реформа техосмотра: штраф за езду без ТО составит 2000 рублей

Стартовала реформа техосмотра: штраф за езду без ТО составит 2000 рублей

11 часов назад
Драка сотрудников МФЦ в Москве попала на видео

Драка сотрудников МФЦ в Москве попала на видео

11 часов назад
Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS. Часть вторая

Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS. Часть вторая

11 часов назад
Авдотья Смирнова снимет сериал о Вертинском

Авдотья Смирнова снимет сериал о Вертинском

11 часов назад
Кремль: инцидент в Керченском проливе - украинская провокация, а не российская агрессия

Кремль: инцидент в Керченском проливе - украинская провокация, а не российская агрессия

13 часов назад
Полеты новейших истребителей МиГ-35. Эксклюзивное видео Минобороны

Полеты новейших истребителей МиГ-35. Эксклюзивное видео Минобороны

13 часов назад
Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

13 часов назад
Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга

Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга

14 часов назад
Футболист российского клуба был задержан в римском аэропорту

Футболист российского клуба был задержан в римском аэропорту

14 часов назад
Человечество потратило еще 60 миллиардов часов на "просмотр игр"

Человечество потратило еще 60 миллиардов часов на "просмотр игр"

14 часов назад
15 лучших советских мультфильмов о зиме

15 лучших советских мультфильмов о зиме

15 часов назад
Колонка Андрея Медведева: у Чубайса идеология колонизатора

Колонка Андрея Медведева: у Чубайса идеология колонизатора

11.12.2018 23:05
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

10.12.2018 09:00