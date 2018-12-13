Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону с обвинениями в допинге

В расположение сборной России по биатлону, которая сейчас находится в Хохфильцене, прибыла австрийская полиция, которая обвинила российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, — написал в своем личном Instagram Губерниев. – Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время проведения чемпионата мира-2017 в Хохфильцене".

"В Австрии это считается уголовным преступлением и теперь все указанные в списке люди обязаны дать свои объяснения. Почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, которые не вызывают вопросов. Теперь же они имеются у австрийской полиции".

В списке значатся биатлонисты Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Ирина Старых, а также тренер Александр Касперович. Напомним, что на данный момент сборная России находится в австрийском Хохфильцене, в котором с 13 по 16 декабря состоится второй этап Кубка мира.