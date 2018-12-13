Госавтоинспекция взяла паузу на внесение изменений в ПДД

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения.

"Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс", — сказал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По его словам, эта пауза касается только МВД, хотя изменения могут ввести и Минтранспорт, и правительство.

В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что меняющие правила дорожного движения очень часто до населения не доводятся. Доходит до того, что многие будущие водители просят ввести курс по изучению этих самых изменений в автошколах; а это невозможно, так как "потребует больших затрат", передает ТАСС.