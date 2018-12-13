В Китае "расспросили" еще одного канадца, и тот пропал

Оттава потеряла связь с еще одним гражданином Канады в Китае, которого "расспрашивали" китайские власти. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

‏Фриланд сделала такое заявление (без уточнения подробностей и сославшись на деликатность ситуации) на фоне недавних сообщений о задержании китайскими властями бывшего канадского дипломата Майкла Коврига​​​, передает РИА Новости.

По мнению экспертов, в китайской тюрьме Ковриг может застрять на годы, и Пекин будет давить на Оттаву, учитывая, что Ковриг — близкий знакомый премьера Трюдо

Канадско-китайские отношения обострились на фоне ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Экстрадицию дочери основателя китайской компании запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР выразил протест и Канаде, и США. Мэн Ваньчжоу своей вины не признает.

Христя Фриланд также заявила, что в этом деле якобы нет никакой политической составляющей, а будущее Мэн Ваньчжоу должны определять судебные инстанции, передает ТАСС.