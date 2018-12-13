"Валенсия" с Черышевым победила "МанЮнайтед"

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев помог своему клубу одержать победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над английским "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".

Черышев вышел на поле "Местальи" с первых минут и провел 66 минут, после чего был заменен. Голевыми действиями он не отметился. На момент его замены счет на табло был 2:0 в пользу валенсийцев. Победу его клубу принес голы Карлоса Солера и автогол защитника англичан Фила Джонса. У "МЮ" в концовке встречи забил Маркус Рэшфорд.

Победа над "красными дьяволами" позволила клубу Черышева набрать 8 очков, занять третье место и пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.