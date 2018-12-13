Российское посольство в Австрии разберется в инциденте с биатлонистами

Посольство России в Австрии обещает разобраться в инциденте с российскими биатлонистами, которым со стороны австрийской полиции предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Судя по доступной информации, австрийские правоохранительные органы поставили в известность сборную России по биатлону о ведущемся расследовании в отношении некоторых российских спортсменов и других членов команды после чемпионата мира по биатлону, который проходил в Австрии в феврале 2017 года", — приводит слова Любинского ТАСС.

"На данный момент посольство России в Австрии не получало каких-либо официальных обращений или запросов на этот счет. Будем разбираться в сложившейся ситуации. Необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у правоохранительных органов Австрии".

Напомним, что ранее стало известно о том, что в расположение сборной России по биатлону нагрянули австрийские полицейские, которые предоставили список подозреваемых в деле о нарушении антидопинговых правил.