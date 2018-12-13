Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом

Поставки российским силовикам новейшего автоматного комплекса ШАК-12, который американские СМИ назвали "супероружием", уже идут. Возможности этого автомата, считают эксперты, неоценимы при освобождении заложников.

Как заявил РИА Новости представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин, этот автомат – специфичное изделие, не массовое даже для специальных подразделений. Поставки осуществляются в рамках гособоронзаказа.

Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью. Журнал назвал автоматный комплекс "супероружием".

В случае, когда требуется ликвидировать террориста, в аффекте или под воздействием веществ не чувствующего боли, 33-граммовые пули остановят противника. При этом эффективная дистанция стрельбы для ШАК-12 составляет менее 100 метров, что снижает вероятность поражения третьих лиц.

Боевое применение может быть расширено с помощью боеприпасов разного типа: бронебойные, дозвуковые патроны для стрельбы с глушителем и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником.

Производитель активно рекламировал ШАК-12 на выставке "Армия-2018", на Defexpo-2018 в Индии, а также в Китае.

Кстати, это же издание не раз публиковало статьи, в которых российское оружие ставит в пример американскому. В одном из последних подобных материалов National Interest восхвалял новый российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75, получивший название "Пенициллин".

В ноябре этот журнал расхваливал российскую систему ПВО, которая является самой мощной и продвинутой в мире.

В сентябре большое впечатление на издание произвела российская подлодка К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М". Серия многоцелевых подлодок этого проекта, вооруженных крылатыми ракетами, должна сформировать ударную группировку российского ВМФ.

А в марте военный эксперт из National Interest написал, что сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации. Обновленный Ту-160 "может стать худшим кошмаром НАТО".