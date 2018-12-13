От отца к сыну: Шумахер-младший близок к подписанию контракта с Ferrari

Сын обладателя семи чемпионских титулов в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер в ближайшее время подпишет договор с молодежной академией итальянской команды Ferrari. Немецкий пилот выбирал между командой из Италии и британским Mercedes.

По информации Чемпионат.Com со ссылкой на Motorsport, на данный момент подпись под контрактом не поставлена.

Напомним, что ранее стало известно о том, что 2019 год Шумахер-младший проведет в "Формуле-2". Накануне он подписал соглашение с командой Prema, выступающей как раз в данном классе автогонок. Кроме того, на сегодняшний день Мик Шумахер является действующим чемпионом "Формулы-3".