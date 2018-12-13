Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону

Управление полиции австрийской федеральной земли Тироль, в состав которого входит Хохфильцен, сообщила о том, что не обладает информации о предъявлении обвинений в адрес некоторых членов сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил.

"На текущий момент никакой информации по поводу предъявления обвинений из Хохфильцена не поступало", — приводит ТАСС слова официального представителя земельного управления полиции Тироля Штефана Эдера. Он отметил, что информация по возможному посещению штаба сборной России в Хохфильцене, где команда готовится ко второму этапу Кубка мира, может поступить только в утренние часы.

Напомним, что накануне комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram сообщил о том, что в расположение российской национальной команды по биатлону прибыла австрийская полиция с обвинениями в нарушении антидопинговых правил рядом российских биатлонистов во время чемпионата мира 2017 года, который проводился в Хохфильцене. Данное нарушение является в Австрии уголовным делом.