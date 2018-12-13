Тереза Мэй удержалась на посту премьер-министра Великобритании

Тереза Мэй пока останется на посту премьер-министра Великобритании. Накануне вечером ей удалось заручиться поддержкой своих однопартийцев-консерваторов после того, как ее оппоненты инициировали голосование о вотуме недоверия.

Оно показало хоть и недостаточное для смещения премьера, но критически высокое число противников Мэй, недовольных правительственным проектом сделки по Brexit (выход Британии из Евросоюза).

После голосования Тереза Мэй заявила, что услышала мнение парламента о спорных моментах по Северной Ирландии и будет добиваться от Евросоюза гарантий.