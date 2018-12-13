Национальное собрание Франции намерено объявить вотум недоверия правительству Макрона

Национальное собрание Франции намерено объявить вотум недоверия правительству Эммануэля Макрона. Голосование пройдет вечером 13 декабря.

На этой неделе Макрон объявил в стране "чрезвычайное экономическое и социальное положение" и предложил меры, которые должны положить конец протестам "желтых жилетов". Но реакция оказалась неоднозначной: исполнители недоумевают, где взять до 10 миллиардов евро для реализации этих мер, передает "Россия 24".

Массовые беспорядки продолжаются во Франции уже месяц. Поводом стало повышение цен на бензин. На фоне протестов рейтинг Эммануэля Макрона опустился до 20 процентов. Таким образом, он повторил антирекорд самого непопулярного президента Франции – Франсуа Олланда.