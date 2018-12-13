Стрельба во Франции. К поимке преступника привлечены 700 силовиков

Во Франции продолжают искать мужчину, стрелявшего на рождественской ярмарке в Страсбурге. К операции привлечены более 700 силовиков.

А немецкие правоохранители выясняют, кто и зачем звонил из Германии предполагаемому преступнику незадолго до атаки, и мог ли звонивший быть сообщником. Отмечается, что он не взял трубку.

Во вторник вечером в центре Страсбурга открыл огонь вооруженный мужчина, предположительно, 29-летний уроженец этого города, подозреваемый в связях с террористами. Три человека погибли, 13 пострадали. Стрелявшему удалось бежать.

Как выяснилось, он уже не раз попадал в поле зрения полиции Франции, Германии и Швейцарии. Прокурор Парижа заявил, что уголовное досье на подозреваемого обширное — 27 обвинительных приговоров.