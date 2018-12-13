Владимир Путин проведет открытый урок на "ПроеКТОрии"

Сотни школьников и педагогов из разных регионов России собрались в Ярославле, где проходит форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". 13 декабря там ждут Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства также проведет открытый урок "Направление прорыва", который будут транслировать в школах по всей стране.

В программе форума, которая рассчитана на четыре дня, мастер-классы и образовательные шоу. Цель мероприятия: помочь молодежи выбрать профессию и свое видение будущего. Основные направления в этом году: энергетика, транспорт, здоровье, информационные технологии и космос, передает "Россия 24".

Ожидается, что там же, в Ярославле, президент встретится с губернатором и посетит старейший театр страны.