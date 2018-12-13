Поворот "Жемчужной реки": россияне возвращаются на родину

Россияне, которые стали жертвами туроператора "Жемчужная река", продолжают возвращаться на родину. С минуты на минуту должен вылететь рейс в Самару, а накануне вечером борт с туристами направили в Уфу. Об этом сообщили в авиакомпании "ИрАэро", которая занимается перевозкой.

Точное число пассажиров не уточняют. Известно только, что часть из них после посадки в Башкирии поедет дальше — в Москву. А вот рейс в северную столицу пока отложен: уточняют списки пассажиров.

В Ростуризме пообещали, что всех клиентов "Жемчужной реки" вывезут из Китая до конца этой недели.

Всего от действий туроператора пострадали полторы тысячи человек. Компанию накануне исключили из официального реестра. И теперь для вывоза путешественников могут использовать средства резервного фонда "Турпомощи", передает телеканал "Россия 24".