Оштрафован первый в мире криптовалютный банк

Первый в мире криптовалютный банк выплатит более двух миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что AriseBank мог совершать махинации при привлечении средств в ходе ICO (процедура первичного размещения токенов).

Кроме того, компанию подозревают в том, что она приобрела банк, который входит в систему страхования Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. А это дает ей право предлагать клиентам счета и возможность получить карту Visa с маркировкой AriseBank.

Также компания якобы ложно позиционировала себя как первый децентрализованный банк и заверяла пользователей, что разработала приложение для автоматической торговли различными криптовалютами.